Yeni Asır gündeme getirmişti... Muğla’daki radyoaktif skandala bakanlık el koydu!

Muğla'da bir hastanenin özel firma tarafından işletilen Nükleer Tıp Merkezi'nde, tiroid sintigrafisi çekimi sırasında, hastalara olması gerekenden çok daha fazla dozda radyoaktif madde verildiği iddia edilmişti. Doktorların iddiaları tutanak altına alarak hastane yönetimine iletmesi üzerine konu Sağlık Bakanlığı'na iletildi.

RAPORLARA YANSIDI

Müfettiş tarafından yapılan inceleme sonrasında hazırlanan raporda, hastalara fazla dozda radyoaktif madde verildiği tespit edildi. Müfettiş raporunda ayrıca, hastane ile firma arasında yapılan hizmet alım sözleşmesinin feshedilmesi gerektiği vurgulanarak, "Konu ile ilgili adli yönden herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı kanaatine varılmıştır" denildi. Bakanlığın Sağlıklı Çözüm sayfasından yapılan açıklamada, konunun sağlık hizmetlerine özgü tıbbi ve mesleki boyutlar taşıdığı vurgulanarak, yetkin akademik uzmanlardan oluşan bilirkişi komisyonunun gerekli değerlendirmeleri titizlikle gerçekleştirdiği ifade edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, hasta mağduriyetine yönelik olumsuz bir bulgu tespit edilmediği kaydedildi. Açıklamada, "Hazırlanan soruşturma raporları doğrultusunda gerekli idari ve disiplin işlemleri gecikmeksizin başlatılmış ve uygulanmıştır. Hasta güvenliğini en üst düzeyde tutmak, sağlık hizmetlerimizin temel önceliğidir. Sürece dair gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir" denildi.

Muğla'da radyoaktif rezalet!