Nezahat teyzeden huzurevine anlamlı bağış

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki emekli meteoroloji memuru Nezahat Duğru, ilçede huzurevi yapılması amacıyla Cumhuriyet Mahallesi'ndeki arazisini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağışladı.

TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Eşini yıllar önce kaybeden ve tek başına yaşayan Duğru, ilçedeki yaşlıların bakım ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, sahip olduğu araziyi Yaşlı Bakım Evi yapılması şartıyla bağışlama kararı aldı. Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ve örnek davranışından dolayı Duğru'ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Akdenizli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nezahat teyzemiz, ilçemizde bir huzurevi ihtiyacını fark ederek, kendi adına kayıtlı arazisini Yaşlı Bakım Evi yapılmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağışladı. Kendisine hem ilçemiz adına hem de şahsım adına gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, huzurevinin yapımına önümüzdeki aylarda başlanması planlanıyor.