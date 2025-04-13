Tarlada emek yürekte sevda! Ayhan ve Emine’nin 68 yıllık aşkı...

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Palamutbükü Mahallesi'nde yaşayan Ayhan (97) ve Emine Eren (85) çifti, 68 yıllık evlilikleriyle sevgi ve emek dolu örnek bir yaşam hikâyesi sunuyor. Hayat arkadaşını her adımda destekleyen Emine Nine ise uzun evliliğin sırrını "karşılıklı anlayış ve sadakat" sözleriyle anlatıyor. Ayhan Eren, 1948 yılında askerliğini sıhhiye olarak yaptıktan sonra Datça'nın 9 köyünde iğne ve pansuman yaparak onlarca yıl gönüllü sağlık hizmeti verdi.

İLK GÖRÜŞTE VURULDU

O yıllarda köylerde ne doktor ne de sağlık ocağı vardı. Her sabah erkenden yola çıkan Eren, eşek sırtında hasta taşıdı, pansuman yaptı, iğne vurdu. Bu özverili hizmeti nedeniyle yöre halkı ona "Doktor Ayhan" lakabını verdi. Doktor Ayhan, yıllar önce köylerden birinde tanıştığı güzeller güzeli Emine'ye âşık oldu. Genç yaşta annesini kaybeden Emine ile hayatını birleştiren Eren, bir yandan köylere sağlık dağıtırken diğer yandan çiftçilik yaparak ailesini geçindirdi. İki çocuk sahibi olan çift, evlatlarını okutmayı başardı, biri öğretmen, diğeri ise avukat oldu. Ayhan Eren, ilerleyen yaşına rağmen dinçliğiyle dikkat çekiyor. Her sabah 04.00'te kalktığını söyleyen Eren, gün doğmadan kahvaltısını yapıp bahçede ot yolduğunu anlatıyor.

SIRRINI AÇIKLADI

"Boş durmam, dışardan yemek yemem, organik beslenirim. Hiçbir zaman stres yapmadım. En önemlisi de 68 yıldır huzurlu bir evlilik yaşadım. Gençlere tavsiyem uzun yaşamın sırrı ne olursa olsun çalışsınlar, evliliklerinde kırıcı değil yapıcı olsunlar." Emine Eren ise mutlu evliliğin formülünü şu sözlerle dile getiriyor: "Birbirimize hiç kötü söz söylemedik. Kavga da olur, tartışmada. Ama biz hiçbir şeyi büyütmeden, kalp kırmadan yaşadık. Evliliğimizde ne yaşandıysa kimseye anlatmadık, sırrımızı evimizde tuttuk."

'AHLAKLI ÇOCUKLAR YETİŞTİRİLMELİ'

"Gençler şimdi çabuk vazgeçiyor, oysa yuva yapmak emek ister. Bizler gidiciyiz, bu ülkeyi gençler şekillendirecek. Onlara düşen görev, sağlıklı ve ahlaklı çocuklar yetiştirmek" diyen Eren çifti, Datça'nın bağrında köklü bir çınar gibi dimdik durmayı amaç edinmişler yaşadıkları hayatla, verdikleri mesajlarla çevrelerine ışık olmaya devam ediyorlar.