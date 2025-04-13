TÜRSAB başkanından sektöre tavsiyeler: Fiyat ve kalite dengesi sağlanmalı

Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Turizmde müşteri sadakatinden söz etmenin mümkün olmadığını belirten Bağlıkaya, müşteri sadakatinde fiyat ve kalite dengesine vurgu yaptı.

'ÖNEMLİ BİR SEKTÖR'

Bağlıkaya, kaliteden sadece otelleri kastetmediklerini, gelinen bölgenin kalitesinin de son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, Yerel yöneticilerin temizliği tarihi yerlere ulaşımı deniz plaj ve eğlence yerlerindeki kaliteyi sağlaması gerektiğini vurguladı ve "yerel yöneticilere çok şey düşüyor" dedi. Dünyaca ünlü turizm merkezi Marmaris'te düzenlenen etkinlikte konuşan Bağlıkaya, turizmin Türkiye için oldukça büyük öneminin bulunduğunu söyledi. Öte yandan ekonomik alanda Stratejik sektör ilan edilmesinin turizmin ne kadar önemli olduğunuda gösterdiğini belirten Bağlıkaya, "Turizmin cari açığa katkısı, cari açığı kapatacak miktarda döviz girdisinin sağlanması, aynı zamanda istihdama yüzde 9-9,5 katkısıyla gerçekten ülkemiz için çok önemli bir sektör" diye konuştu.Bağlıkaya, turizm sektörünün önemli ayaklarından birinin Muğla olduğunu vurgulayarak, "Ülkemize gelen turistlerin yüzde 80-85'i 5 şehri tercih ediyor. Hava alanlarının her türlü uçağın inebileceği konumda olması sebebiyle de bu şehirlerden bir tanesi de Muğla oluyor. Marmaris. Bodrum, Fethiye, Datça, Dalaman, başta olmak üzere turistlerin en çok tercih ettiği turizm beldeleri oluyor. Dolayısıyla Turizm açısından Muğla çok önemli bir nokta" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya TÜRSAB üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda turizmci katıldı.

MÜŞTERİ SADAKATİ

Sezona hazırlık açısından bakıldığında Türkiye'nin satış stratejisi ve satış kabiliyetinin fiyat ve kalite dengesinden kaynaklandığını anlatan Bağlıkaya, "Bizimle rekabet eden ülkeler, bizden birazcık daha ucuza satıyorlarsa müşteri hemen o tarafa gidiyor. Dolayısıyla turizmde müşteri sadakatinden söz etmek mümkün değil. Müşteri sadakatini fiyat ve kaliteyle sağlıyorsunuz. İşletmecilerin buna dikkat etmesi çok önemli kalitenin yansıra fiyatlarda da çok abartılardan kaçınmak gerekiyor" dedi. Bağlıkaya, kaliteden sadece otelleri kastetmediklerinin de altını çizerek, "Kalite, aslında bölgenin kalitesini de yanında getiren bir şey. Sadece otelin içi değil geldiğiniz bölgenin kalitesi de son derece önemli. Yani otellerin içinin çok güzel olması yeterli değil." ifadelerini kullandı.

'YEREL YÖNETİMLERE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR'

Bağlıkaya, yerel yönetimler düzgün çalışmadığında bölgenin fiyat skalasında ve turistlerin tercihinde düşüşler olduğuna dikkat çekti. "Dolayısıyla yerel yönetimlere, yerel yöneticilere çok şey düşüyor. Plajlarından denizine kadar turizm bölgelerimizin temizliği tarihi yerlerin gezilmesindeki kolaylıkları eğlence yerlerindeki fiyat dengesinin sağlanması bunlarında çok büyük önemi bulunuyor " dedi