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Haberler Muğla Akran zorbalığına bir örnek de Muğla'da! 13 yaşındaki kız öğrenci arkadaşını darbetti

Akran zorbalığına bir örnek de Muğla'da! 13 yaşındaki kız öğrenci arkadaşını darbetti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki bir kız öğrenci, okulun arka bahçesinde yaşıtı bir kız arkadaşını darbetti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken tehdit mesajları da ortaya çıktı.

DHA

Giriş Tarihi:

Akran zorbalığına bir örnek de Muğla’da! 13 yaşındaki kız öğrenci arkadaşını darbetti

Olay, 11 Nisan'da 23 Nisan Ortaokulu'nun arka bahçesinde meydana geldi. Öğrencilerden R.Ş., D.D.'yi darbetti. Darp anına ilişkin video sosyal medyada paylaşıldı.

Akran zorbalığına bir örnek de Muğla’da! 13 yaşındaki kız öğrenci arkadaşını darbetti

D.D.'nin annesi F.C. dün polis merkezine giderek R.Ş.'den şikayetçi oldu. Anne F.C., R.Ş.'nin kızına attığı tehdit içerikli mesajların ekran görüntülerini de polisle paylaştı.

Görüntülerde, R.Ş.'nin bir süre konuştuğu D.D.'ye aniden yumruk atıp, saçından tuttuktan sonra diziyle yüzüne vurması ardından yere düşen D.D.'nin başına tekme attığı anlar yer aldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. R.Ş., soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Akran zorbalığına bir örnek de Muğla’da! 13 yaşındaki kız öğrenci arkadaşını darbetti

D.D.'nin ifadesinde, R.Ş.'nin kendisini yanına çağırdığı ve konuşmaya başladıkları sırada darbettiğini söylediği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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