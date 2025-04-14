Muğla'daki radyoaktif rezaletinde son gelişme! ‘Hastalara verilen yüksek dozların altında o doktorun imzası var

Muğla'daki Nükleer Tıp Merkezi'nde hastalara yüksek dozda radyoaktif madde verildiği yönündeki iddiaların odağındaki teknikerler, Yeni Asır'a konuştu. Olayın iftira kampanyasına dönüştürüldüğünü belirten birim çalışanları, "5 yıldır yüksek doz verildiği iddia eden doktorun görevi yüksek radyasyon ile ilgili denetimi yapmak ve varsa bir ihlal derhal müdahale etmek. Ancak iddia sahibi doktor 5 yıldır birimde olmasına ve hastalara verilen dozların altında imzası bulunmasına rağmen bu iddiayı kadın çalışma arkadaşımıza tacizde bulunup ifşa olduktan sonra ortaya atmıştır" ifadelerini kullandı.

Teknikerler tarafından yapılan açıklamada: "İddiayı ortaya atan Dr. O.K'nın taciz ve tehdit nedeniyle kadın personelimizin talebine istinaden 27.03.2025 tarihli mahkemece verilmiş 3 ay uzaklaştırma kararı bulunuyor.