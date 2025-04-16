Bodrum’da eski eşini öldüren sanığın ifadesi ortaya çıktı: Hüsne’yi hedef almadım

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı eski eşini tabancayla öldüren sanık ile oğlunun yargılanmasına başlandı. Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı, tutuksuz yargılanan oğlu B.A. ve öldürülen Hüsne Topal'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Ömer Alçı, ilk duruşmada, "Kapıya geldiğimde Hüsne ile karşılaştım. Kalbim patlayacak gibiydi, sonra S.T. geldi ve bana küfür etti. Kendimi kaybettim, kontrolsüz bir şekilde ona ateş ettim. Hüsne'yi hedef almadım" dedi.

'CİNAYET İŞLEMEDİM'

Duruşmada söz alan Hacı Ömer Alçı, 2023'te meydana gelen depremde eşinin kendisini arayarak "Gel beni Hatay'dan al" dediğini iddia etti. Alçı, şöyle konuştu: "Onu Bodrum'a getirdim. Olay günü Hüsne işe gideceğini söyledi.

Hüsne Topal

Telefon konumundan baktığımda işte olmadığını gördüm. Şüphelerim vardı, konum S.T'nin evini gösteriyordu. Kapıya geldiğimde Hüsne ile karşılaştım. Sonra S.T. geldi ve bana küfür etti. Kendimi kaybettim, kontrolsüz bir şekilde ona ateş ettim. Hüsne'yi hedef almadım. Bilinçli bir cinayet işlemedim."