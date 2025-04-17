Kağıt toplayıcısı gençten alkışlanacak hareket! Çöpte bulduğu altınları emniyete teslim etti

MÜDÜR DEVREYE GİRDİ

Yanlışlıkla çöpe atıldığı öğrenilen altınlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce sahibine teslim edildi. Aslan Kalkay, "Geldiğimde sezon başladığı için iş bulamadım. Hurda topluyordum. Kuyumcu çöpte bulduğum altınların 300 bin TL olduğunu söyleyince karakola getirdim. Paraya çok ihtiyacım var ama başkasının malı mülkünü almaya hakkım yok. Boğazımdan geçmez" dedi. Bu sözlerle duygulanan Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, iş ve kalacak yer sözü verdiği genci ilçedeki bir restoranda işe yerleştirdi.

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