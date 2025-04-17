Kağıt toplayıcısı gençten alkışlanacak hareket! Çöpte bulduğu altınları emniyete teslim etti

Mardin'den bir süre önce Marmaris'e oradan da çalışmak için Bodrum'a gelen Aslan Kalkay (22), çöplerden hurda ve kağıt toplayarak geçimini sağlıyordu.
Kalacak yeri olmadığı için geceleri de Halikarnas sahilinde geçiren genç, sabah erken saatlerde çöplerin içinde karton, şişe ve hurda ararken siyah bir poşet buldu.
Poşeti açtığında 6 çeyrek, 1 yarım altın, 1 madalyon tipi Osmanlı Tuğrası ve 2 altın zincir olduğunu gören Kalkay, kuyumcuya götürdüğü altınların sahte olmadığını anlayınca soluğu emniyette aldı.
MÜDÜR DEVREYE GİRDİ
Yanlışlıkla çöpe atıldığı öğrenilen altınlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce sahibine teslim edildi. Aslan Kalkay, "Geldiğimde sezon başladığı için iş bulamadım. Hurda topluyordum. Kuyumcu çöpte bulduğum altınların 300 bin TL olduğunu söyleyince karakola getirdim. Paraya çok ihtiyacım var ama başkasının malı mülkünü almaya hakkım yok. Boğazımdan geçmez" dedi. Bu sözlerle duygulanan Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, iş ve kalacak yer sözü verdiği genci ilçedeki bir restoranda işe yerleştirdi.