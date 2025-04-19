Hiç tanımadığı çocuğa yaşam hakkını verdi

NAKİL SIRASINDAYDI

Muğla'da uzun süredir böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören gazeteci Cüneyt Erdan, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gözyaşları ile toprağa verilen usta gazeteciden geriye ise ibretlik bir hikaye kaldı. Ailesinde böbrek rahatsızlığı genetik olduğu için hastalığını öğrendiğinde 'ileride onlara da lazım olabilir' diyerek iki oğlunun donör olma teklifini reddeden 50 yaşındaki Erdan, nakil için sıraya girdi.

KALBİ DAYANAMADI

Gazeteci Erdan için bir süre önce İzmir'de yüzde 100 uyumlu donör bulunduğu ancak Erdan'ın sırasını hiç tanımadığı böbrek hastası olan küçük bir çocuğa verdiği ortaya çıktı.

Usta gazetecinin çocuklarının donör olma teklifini geri çevirdiği öğrenildi.

Bu süreçte durumu ağırlaşan Erdan'ın diyaliz seansları arttı ve bir süre sonra yorgun düşen kalbi mücadeleye daha fazla dayanamadı.

Gazeteciler Derneği Başkanı Cem Kaytan, "Cüneyt, bu dünyada herkesin yapamayacağı bir tercih yaptı. Bir insanın başka biri için nelerden vazgeçebileceğinin örneği oldu" dedi.

Erdan ile yıllarca mesai yapan Kadir Tamer, "Cüneyt kendisinden çok başkasını düşünürdü. Canını hiçe sayıp bir çocuğu kurtardı" dedi.

Kadir Tamer