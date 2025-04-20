Marmaris’te esnaftan belediyeye tepki

MUğla'nın Marmaris ilçesinde belediyenin aldığı karar doğrultusunda dükkan önlerine mal konulmasına izin verilmemesi ve bu uygulamanın ardından esnafa cezai işlem uygulanması, tepkiye neden oldu. Kararı protesto eden Marmarisli esnaflar, belediye binası önünde toplanarak eylem yaptı. Eyleme katılan esnaflar ellerinde 'Esnafız, emekçiyiz, görün bizi' yazılı dövizler taşıdı. Tepkilerini dile getiren esnaflar, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye uygulamayı gözden geçirme çağrısında bulundu. Grup adına açıklama yapan esnaf sözcüsü Ramazan Şah, son dönemde Marmaris Belediyesi tarafından kamu düzeni ve çevre temizliği amacıyla başlatılan uygulamaların esnafı doğrudan ve olumsuz etkilediğini söyleyerek "Her köşesinde emeğiyle çalışan, mahalle kültürünün parçası olan esnaf bu kararlardan zarar gördü. Kentin çevre düzeni elbette önemli. Ancak yollar, kaldırımlar, parklar ciddi dönüşüme ihtiyaç duyarken, esnafın yaşadığı gerçekler göz ardı edilerek alınan her karar eksik kalır. Bu şekilde hayat şartlarının ağırlaştığını, çalışma alanlarımızı sınırlandırmak sadece kazancımızı değil, çocuklarımızın geleceğini de tehdit ediyor" dedi.