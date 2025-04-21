Muğla’daki kazada genç çift feci şekilde can verdi! Hayalleri yolda kaldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı feci kazada 2 yıllık evli genç çift yaşamını yitirdi. Kaza Muğla- Fethiye yolu Ortaca Gölbaşı mevkisinde meydana geldi. Berkcan Kaplan (25) idaresindeki 48 ASZ 084 plakalı motosiklet ile plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilin çarpması sonucu savrulan motosiklet sürücüsü Berkcan Kaplan ile arkasında bulunan eşi Saliha Urlu Kaplan (20) ağır yaralandı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Kaza yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Kaplan çifti, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Henüz 2 yıllık evli olan genç çiftin, 1,5 yaşında Sidelya isminde bir kız çocuklarının olduğu öğrenildi. Çiftin cenazeleri toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü ise tutuklandı.