Marmaris’te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü. Araçların hurdaya döndüğü feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Tolgahan Yaraşlı (22) yönetimindeki hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen ve 48 BG 135 ile 48 AFE 106 plakalı araçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Türkay Elmalı (48) idaresindeki otomobille çarpıştı. Sürücülerden Tolgahan Yaraşlı kaza yerinde hayatını kaybetti, hafif ticari araçta bulunan Yasin Eren (23), otomobil sürücüsü Türkay Elmalı ve aynı araçtaki İsveç vatandaşı April Murphy Maria Cruz (42) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Elmalı kurtarılamadı.