Muğla’da 6 insan kaçakçılığı organizatörü tutuklandı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce müşterek olarak yasa dışı göç akışının engellenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Bodrum, Marmaris, Fethiye ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda, 9 organizatör tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. 9 şüpheliden 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklandı.