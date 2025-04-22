Çocukların neşesi ’23 Nisan Dedesi’

Marmaris'te '23 Nisan Dede' ve 'bayrak dede' lakaplarıyla da anılan emekli terzi Salih Yazgan, 2014 ile 2023 arasında her yıl yaptığı gibi yine sokağı ve yakın civarını büyüklü küçüklü binlerce Türk bayrağı, onlarca Atatürk posteri ve 23 Nisan konulu afişlerle donattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi 105. Sokağı 11. kez gurur tablosuna dönüştüren Yazgan'a bu sene de gönüllü sanatçılar, Zumba eğitmeni Funda Ertürkmen, dansçılar ve Türkiye'nin en ünlü illüzyonisti Kemal Özveriç'in gösterileriyle eşlik edecek.

23 Nisan günü resmi kutlamaların ardından tüm Marmaris çocuklarının adeta koşarak geldiği sokakta renkli etkinlikler düzenlenecek. Emekli maaşlarından her ay artırarak ve mahallelinin kendi evlerine astığı bayraklarla 105. Sokak'ı günler öncesinden bayram yerine çeviren 70 yaşındaki Yazgan, "23 Nisan'ı hep birlikte kutlamak, çocuklarımızla birlikte bu sokağı bayram yerine dönüştürmek benim için çok kıymetli" dedi.

23 NİSAN SOKAĞI

Yazgan, 23 Nisan'a olan bağlılığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "23 Nisan'da, 11 yıldır burada ne yapılabileceğini, ne yapılacağını çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Artık onlarla hep beraber burada 23 Nisan Sokağı olarak devam ediyoruz. Çocuklarımız burada büyüdü. Aydın'dan, İzmir'den, Manisa'dan, hatta Almanya'dan arayanlar oldu. 'Biz gelemiyoruz, büyüdük, üniversitedeyiz. Devam ediyor musunuz?' diye sordular. Evet, bu geleneği devam ettiriyoruz. 23 Nisanları unutmasınlar. Dünyada en büyük bağış bence Mustafa Kemal Atatürk'ten bize gelmiştir."

"İNANILMAZ BİR EMEK"

Zumba eğitmeni Funda Ertürkmen de Salih Yazgan'a olan desteğini ve etkinliğe olan gönüllü katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ertürkmen, "Burada yapılan bütün hazırlıkların emeği Salih abinin ve biz sadece ona destek oluyoruz. Ben birkaç yıldır geliyorum buraya ve sanırım gönüllü olarak koşa koşa geldiğim tek etkinlik bu. İnanılmaz bir emek var burada" diye konuştu.