Fethiye’de paraşüt faciası! İki genç hayatını kaybetti

Fethiye'de yamaç paraşütüyle havalanan iki genç, kayalık alana düşerek hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, Fethiye ilçesi Babadağ'da meydana geldi. Amatör pilotluk belgesine sahip olduğu belirtilen 29 yaşındaki Tevfik Tek, arkadaşı 22 yaşındaki Mehmet Buğra Silen ile birlikte yamaç paraşütü ile atlayış yapmak üzere Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıktı.

İKİLİ ATLAYIŞ YAPTILAR

Hazırlıklarını tamamladıktan sonra Bin 900 metre rakımlı pistten tandem (ikili) atlayış yapan arkadaşlar, yükseldikten bir süre sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı paraşütün iplerinin dolanması sonucu metrelerce yükseklikten düşerek kayalık alana çakıldılar. Korkunç olayın diğer paraşütçülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tevfik Tek

Mehmet Buğra Silen

EKİPLER KISA SÜREDE ULAŞTI

Kaza alanına kısa sürede ulaşan ekiplerin yaptığı incelemede, yolcu konumunda bulunan Mehmet Buğra Silen'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarılan Paraşüt pilotu Tevfik Tek ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.