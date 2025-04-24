Muğla'da korkunç olay! Paraşüt tutkusu iki arkadaşın sonu oldu

Fethiye'de yamaç paraşütüyle havalanan iki genç, kayalık alana düşerek hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Fethiye ilçesi Babadağ'da meydana geldi. Amatör pilotluk belgesine sahip olduğu belirtilen 29 yaşındaki Tevfik Tek, arkadaşı 22 yaşındaki Mehmet Buğra Silen ile birlikte yamaç paraşütü ile atlayış yapmak üzere Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıktı.