Nesli tükenme tehlikesi altındaydı! Muğla'da ölü bulundu

"HER YIL EN AZ BİR KARAKULAK ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞİYOR"

Gazetecilere açıklama yapan İlemin, karakulağın erkek ve 2 yaşlarında olduğu, araç çarpması sonucu kafa ve ön vücut travmalarına bağlı olarak telef olduğunu söyledi.



Olayın yaşandığı bölgede geçmiş yıllarda da başka karakulak ve vaşağın kaza sonucu yitirildiğini hatırlatan İlemin, "Muğla'da buna benzer 2 bölge daha var. Her yıl bu bölgelerde en az bir karakulak ölümü gerçekleşiyor. Bu bölgeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, DKMP Müdürlüğüyle beraber yürüttüğümüz 'Karakulak Tür Koruma Eylem Planı' kapsamında belirledik. Bu alanlara ekosistem geçiş alanları planlanması soruna çözüm olarak önerildi." dedi.