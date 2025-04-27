Marmaris Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması

Marmaris Belediyesi'nde, "Kent Temizliği İşlerinde Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makinesi Kiralama İşi" için 12 Mart'ta ihaleye çıkıldı. İhaleye yaklaşık 25 firma katılmasına rağmen, en düşük teklifi veren ve işi 160 milyon TL'ye yapabileceğini taahhüt eden firmaların çeşitli gerekçelerle saf dışı bırakıldığı iddia edildi. İhale, İstanbul merkezli bir firmaya yaklaşık 368 milyon TL'ye verildi. Sosyal medyada dolaşan belgelere göre arada 200 milyon TL'ye varan fahiş bir fiyat farkı bulunurken, belediyenin diğer teklifleri "evrak eksikliği" gibi nedenler gösterilerek reddettiği öğrenildi. Belediyenin ihaledeki bu tercihi adrese teslim ihale iddialarını gündeme getirdi. Bu ihaleyle ilgili CİMER'e ihbar yapıldı. Bunun üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca Marmaris Belediyesi hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatıyla ihale evraklarına KOM Şube ekiplerince el koyuldu.