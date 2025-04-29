17 ülkeden 35 gözlemci katılıyor! Muğla’da dikkat çeken tatbikat

"Kurtarma unsurlarının, bulundukları ülkelerden hava ve deniz yolu ile kaza bölgesine en seri şekilde transfer edilebilmesi, NATO üyesi olmayan ülkeler ile denizaltıdan personel kurtarma konularında ileride yapılabilecek ortak kurtarma operasyonları için yöntemler geliştirilmesi, denizaltı tahliye ve kurtarma harekâtında ortaya çıkabilecek kitlesel yaralanmalara uygun teşhis, tıbbi tedavi ile rekompresyon ve/veya satıh dekompresyonu tedavilerinin yapılması ve tıbbi tahliyenin icra edilmesidir. NATO üyesi olmayan ülkeler ile denizaltıdan personel kurtarma konularında ileride yapılabilecek ortak kurtarma operasyonları için yöntemler geliştirilmesi, denizaltı tahliye ve kurtarma harekatında ortaya çıkabilecek kitlesel yaralanmalara uygun teşhis, tıbbi tedavi ile rekompresyon ve/veya satıh dekompresyonu tedavilerinin yapılması ve tıbbi tahliyenin icra edilmesidir. Kurtaran-25 Tatbikatı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından icra edilen ve bu yıl 8'inci olarak Aksaz/Marmaris bölgesinde icra edilecek fiili denizaltıdan personel kurtarma tatbikatıdır."