17 ülkeden 35 gözlemci katılıyor! Muğla’da dikkat çeken tatbikat

'MİLLİ KURTARMA GEMİLERİ İLE MÜDAHALE'
Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Günay, tatbikat süresince farklı sahalarda dibe oturmuş denizaltılara, milli kurtarma gemileri ile müdahalede bulunulacağını ifade ederek, "Tatbikatın hedef kitlesi; denizaltı arama kurtarma harekatında görev alan yüzer/dalar/uçar unsurlar ve teşkil edilmiş karargahlardır. Tatbikata katılan unsurlar, 1 korvet, 1 denizaltı kurtarma gemisi, 1 kurtarma ve yedekleme gemisi, 2 denizaltı, 1 mayın avlama gemisi, 2 karakol gemisi, 1 büyük liman römorkörü, 1 deniz karakol uçağı, 1 helikopter, 1 İHA, 1 paraşütlü arama kurtarma timi, 1 denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi, 1 dalış timi, 1 ambulans helikopteri, 1 C-130 nakliye uçağı, 2 sahil güvenlik botu Kurtaran-25 Tatbikatı'na 17 ülkeden 35 gözlemci iştirak etmektedir. Tatbikat sırasında atmosferik dalış sistemi, kurtarma çanı hava/karışım gaz dalış sistemi ile uzaktan kumandalı sualtı aracı, denizaltı harici havalandırma sistemi ve yandan taramalı sonar kullanılacaktır. Atmosferik dalış sistemi 2024 yılında tamamlanmış olan uzun süreli bakım periyodu sonrası ilk defa Kurtaran-25 tatbikatında kullanılacaktır" dedi.