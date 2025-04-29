43 dakika gecikmeye 3 gün hapis! Muğla’da akılalmaz olay

Nazlı Zeynep A. ve B.C.A., 2021 yılında ayrılarak, karşılıklı boşanma davası açtı. Boşanma davası sürerken, mahkeme önce çiftin çocukları S.D.A.'nın geçici velayetini anne Nazlı Zeynep A.'ya, sonra da baba B.C.A.'ya verdi. Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi, son olarak 6 Şubat'ta S.D.A.'nın geçici velayetini annesine verirken, baba B.C.A.'nın ayda 2 kez kızını sosyal hizmetler ve emniyet görevlileri gözetiminde görebileceği yönünde hüküm kurdu. Nazlı Zeynep A., Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen görüşme yerine kızını götürdüğünde, babasının olmadığını gördü. Nazlı Zeynep A., B.C.A.'nın, annesinin kızını görüş saatinde getirmediği yönünde tutanak tutturup, şikayette bulunduğunu öğrendi.