Belediye Başkanı Tamer Mandalinci: Bodrum lahmacundan ibaret değil

Bodrum artık denizinden çok lahmacunuyla konuşuluyor. Her yaz sezonu lahmacun fiyatı büyük bir tartışmaya neden oluyor. Geçtiğimiz yıl bazı özel plajlara giriş ücretleri 3 bin TL'ye kadar ulaşırken, bu yaz da gelenek bozulmadı. Özellikle özel plajlardaki lahmacun fiyatları daha sezon başlamadan gündeme geldi. 2024 yazında 1 lahmacun 1000 TL'ye satılıyordu. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, turizm cennetinin lahmacun fiyatları ile anılmasına tepki göstererek, ilçenin önemine değinen bir açıklamada bulundu.

ULUSLARARASI DEĞER

Başkan Mandalinci, gastronomi uzmanlarının notlarında değindiği Bodrum'a özgü lezzetlerden örnekler vererek şunları söyledi; "Bodrumlular ve Bodrum tutkunlarına haksızlık olduğuna inandığımız sansasyonel bir algının, henüz sezonun başındayken başka öncelikler yerine "gündemi gereksiz yere işgal etmemesi için" samimi bir bilgilendirmenin şart olduğunu düşünüyoruz."

Bodrum'un dünya turizminin müstesna destinasyonlarından biri olduğuna dikkat çeken Mandalinci "Bodrum, özellikle önümüzdeki yaz sezonunda gerek itibar gerekse toplam ve toplumsal mutluluk endeksini en üst noktaya taşımaya yönelik çalışmalarını var gücüyle sürdürüyor. Ülkemizin finansal girdilerinin başında gelen ve ekonomik çarkların dönmesinde önemli katkısı olan turizmde, mücevher değerindeki statümüzü daha üst ve itibarlı bir noktayla taçlandırmak için hazırlıklarımız, denetimlerimiz kesintisiz devam ediyor. Huzuru, alt ve üst yapıyı, toplam mutluluğu ve de kent markamızı uluslararası değer haline getiren bu emek yoğun çabalarımız umut ediyorum ki Bodrum'a gösterilen yüksek teveccühle karşılığını bulacaktır. Bodrum halkı ve işletmeleri olarak kendini Bodrumlu hissetmekten haz alan tüm misafirlerimizi benzersiz bir hevesle ağırlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ancak bu heves içinde ne çıkar ne de fırsatçılık duygularına yer olmayacaktır" dedi.

Son yıllarda lahmacun fiyatları ile gündeme gelen Bodrum, ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Mandalinci "Dünyanın güneşi, denizi, tarihi, kültürü ve gastronomisiyle kabul gören bu hazine kentinin, Anadolu kültürünün lezzetlerinden "lahmacun" ve lahmacun etiketleriyle anılması bizim olduğu kadar, memleketin de kalbini kıran bir demodelik içeriyor. Kıyılarını halkına açan, misafir mutluluğunu pusula kabul eden ve işletmelerini müşteri memnuniyetine yönlendirerek ortak mirasımızı kimseden esirgemeyen Bodrum'un; bu kadim coğrafyayı temsil etmeyen münferit anlayışın mağduru olarak olumsuz genelleme içine alınması, tarihe, güne ve geleceğe yapılan ciddi bir haksızlıktır" diye konuştu.

EŞSİZ LEZZETLERE SAHİP

"Bodrumlular olarak biz, coğrafik ve asri lezzetlerimizi öne çıkarma sorumluluğunu tüm paydaşlarımızla bölüşürken vicdanı ikbalinden önde gelen tüm dostlarımızın bu emeğin yok sayılmasına izin vermeyeceğine inanıyoruz" diyen Mandalinci "Dünyanın önemli gastronomi uzmanlarının hakkımızdaki notlarından hareketle çökertme kebabından acı ot kavurmasına, kenker dolmasından lokum pilavına uzanan derya deniz mutfağıyla limitsiz lezzetler sunan Bodrum'da, lahmacun da elbette sevilen tatlarımızdan biri olacak ama Bodrum asla lahmacundan ibaret olmayacaktır. Damaklardan maddi ve manevi tatların, dimağlardan güneşli ve mavi hatıraların, fotoğraflardan tarihi ve kartpostal manzaraların eksik olmadığı bir yaz dileyorum" açıklamasını yaptı.