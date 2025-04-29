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Haberler Muğla Genç motosikletli kaza kurbanı

Genç motosikletli kaza kurbanı

ÖMER KUNDAKÇI

Giriş Tarihi: Gazete

Genç motosikletli kaza kurbanı

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Fatih Akkurt (28) hayatını kaybetti. Kaza, önceki gün saat 19.30 sıralarında Ortaca'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Akkurt'un kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen motosiklet, devrildi.

Genç motosikletli kaza kurbanı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Akkurt'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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