Avukat katiline 2 kez müebbet hapis cezası

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde araçta tartıştığı eski Denizli Baro Başkanı Mehmet Erdal Çam (73) ile emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ı (57) öldüren Galip Özmen (63) 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2023'te meydana gelen olayda Özmen, arkadaşı Osman K. (28), avukatı Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar ile bir kafeteryada buluştu. Ardından Özmen, Çam ve Çavdar ile bir araçla mekandan ayrıldı. Osman K. ise kendi aracıyla gruba eşlik etti. Yolda Özmen ile avukatı Çam arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Özmen, tabancasıyla önce Çavdar'ı sonra da Çam'ı başından vurdu. Özmen daha sonra arkadan gelen Osman K.'nin aracına binerek uzaklaştı. Özcan Çavdar ile Mehmet Erdal Çam'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Erdal Çam

Şüpheli Özmen bir süre sonra jandarmaya teslim oldu. Osman K. de yakalanıp, Bodrum'a getirildi.

Özcan Çavdar

'PİŞMANIM' DEDİ

GALİP Özmen ile ona yardım ettiği belirlenen Osman K., 8'inci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Türkiye Barolar Birliği ile Muğla, İzmir, Denizli baro temsilcileri katıldı. Mahkemede son sözlerini söyleyen Özmen, "Vicdan azabı çekiyorum, pişmanım" dedi. Mahkeme Özmen'i 2 kez müebbet hapse çarptırdı, Osman K.'nin ise beraatine karar verdi. Avukatlar yaptıkları basın açıklamasında istinafa başvuru yapacaklarını belirtti.