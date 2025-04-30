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Haberler Muğla Bodrum'da iş insanı başından vurulmuş halde bulundu

Bodrum'da iş insanı başından vurulmuş halde bulundu

İş insanı Recep Eraslan, otomobilinin içinde ölü bulundu. Savcılık, şüpheli ölüm hakkında soruşturma başlattı

OSMAN AKÇA

Giriş Tarihi: Gazete

Bodrum’da iş insanı başından vurulmuş halde bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şüpheli bir ölüm yaşandı. Ortakent Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üniversite Caddesinde 34 RE 065 plakalı araçta başından vurulmuş halde bulunan kişinin 40 yaşındaki iş insanı Recep Eraslan olduğu belirlendi.

Bodrum’da iş insanı başından vurulmuş halde bulundu

SAVCILIK DEVREDE

Sağlık ekipleri, Eraslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, savcılık soruşturma başlattı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Eraslan'ın Yalıkavak'ta yaşadığı ve müteahhitlik yaptığı öğrenildi.

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