Bodrum’da iş insanı başından vurulmuş halde bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şüpheli bir ölüm yaşandı. Ortakent Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üniversite Caddesinde 34 RE 065 plakalı araçta başından vurulmuş halde bulunan kişinin 40 yaşındaki iş insanı Recep Eraslan olduğu belirlendi.

SAVCILIK DEVREDE

Sağlık ekipleri, Eraslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, savcılık soruşturma başlattı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Eraslan'ın Yalıkavak'ta yaşadığı ve müteahhitlik yaptığı öğrenildi.