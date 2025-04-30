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Haberler Muğla Bodrum’da sağanak etkili oldu; denizin rengi değişti

Bodrum’da sağanak etkili oldu; denizin rengi değişti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle derelerin debisi yükseldi, yollar göle döndü. Sel suları nedeniyle denizin rengi kahverengine döndü.

DHA

Giriş Tarihi:

Bodrum’da sağanak etkili oldu; denizin rengi değişti

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün Muğla ve çevresi için yaptığı sağanak uyarısının ardından Bodrum'da öğle saatlerinde yağış başladı.

Bodrum’da sağanak etkili oldu; denizin rengi değişti

Sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşatırken, derelerin debisi yükseldi. Gümbet Mahallesi'nde 4 araç derede kaldı. Sürücüler araçlarına ulaşamadı.

Bodrum’da sağanak etkili oldu; denizin rengi değişti

Belediye ekiplerince dereye giden yollar şeritle kapatıldı.

Bodrum’da sağanak etkili oldu; denizin rengi değişti

Mazgallar tıkanırken, sel suları nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüştü.

Bodrum’da sağanak etkili oldu; denizin rengi değişti

Öte yandan, yağmurun yarın ve cuma günü meteoroloji tahminlerine göre aralıklarla sürmesi bekleniyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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