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Haberler Muğla İş arkadaşına dehşeti yaşattı! Bodrum'da kadın çalışana saldırı anı kamerada

İş arkadaşına dehşeti yaşattı! Bodrum'da kadın çalışana saldırı anı kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir zincir markette çalışan 23 yaşındaki Birsen D., mesai arkadaşı Abdullah K tarafından darbedildi. Saldırganın genç kadının üzerine yürüyüp boğazını sıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

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İş arkadaşına dehşeti yaşattı! Bodrum’da kadın çalışana saldırı anı kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, zincir markette çalışan Birsen D.'nin (23), mesai arkadaşı Abdullah K. (25) tarafından darbedildiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi'ndeki zincir markette meydana geldi. Birsen D., kasada çalışırken iş arkadaşı Abdullah K. ile aralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Abdullah K., Birsen D.'nin üzerine yürüyüp yumruğunu gösterdi, ardından boğazını sıkıp darbetmeye başladı. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Birsen D., olayın ardından jandarmaya gidip, Abdullah K.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Abdullah K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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