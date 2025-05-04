Muğla’da FETÖ’cü iki kişi cezaevine gönderildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışması devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce müşterek olarak yürütülen planlı soruşturma kapsamında Menteşe ve Fethiye ilçeleri ile Manisa ilinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden birisinin FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Yapılan işlemlerin ardından 3 şüpheli şahıs serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli şahıstan, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklandı.