Hıdırellez çoskusu

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde "Uluslararası Hıdırellez Şenliği" gerçekleştirildi. Gün boyu çeşitli etkinliklerin yapıldığı şenlikte, akşam saatlerinde yakılan ateşten atlayan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Bodrum Kent Konseyi Tanıtım ve Etkinlik Çalışma Grubu tarafından, farklı sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle hazırlanan etkinlik, Kumbahçe Mahallesi'nde Giritli Teyze Plajı'nda yapıldı. Kumbahçe Muhtarlığı ev sahipliğinde, yiyecek ve hediyelik eşya stantlarının açıldığı etkinlikte, çeşitli gösteriler sunuldu. Makedon ve Moğol ekibinin de sahne aldığı şenliğe katılanlar, temsili dilek ağacına bez ve kurdele bağlayıp dilek diledi. Şenliğe, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke de katıldı.