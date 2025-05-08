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Haberler Muğla Bodrum'da isale hattı patladı: 9 evi su bastı, otomobiller hasar gördü

Bodrum'da isale hattı patladı: 9 evi su bastı, otomobiller hasar gördü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, onarım çalışmasının yapıldığı ana isale hattında patlama meydana geldi, basınçla tonlarca su boşa aktı. 9 evi su basarken, park halindeki 2 otomobilin camı kırıldı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bodrum’da isale hattı patladı: 9 evi su bastı, otomobiller hasar gördü

Olay saat 17.00 sıralarında Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde, onarımı yapılmaya çalışılan isale hattında meydana geldi. Çalışma sırasında yaşanan patlamayla birlikte tonlarca su ve taş parçası metrelerce havaya fırladı. Taş parçaları ve fışkıran sular yandaki bir siteye kadar ulaştı.

Bodrum’da isale hattı patladı: 9 evi su bastı, otomobiller hasar gördü

Sitedeki 9 evi su basarken, bahçesi zarar gördü. Park halindeki iki otomobilden birinin ön, diğerinin ise arka camı kırıldı. O anda bölgede çalışma yapan işçiler kaçarak son anda canlarını kurtarırken, akan tonlarca su denize kadar ulaştı.

Bodrum’da isale hattı patladı: 9 evi su bastı, otomobiller hasar gördü

Akan suyun taşıdığı toprak nedeniyle denizin rengi de kahverengiye dönüştü. İsale hattındaki patlama bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, sorunun giderilmesi için çalışma başlattı.

Bodrum’da isale hattı patladı: 9 evi su bastı, otomobiller hasar gördü

Patlamaya tanık olan site sakinlerinden Büşra Kaptan, "Büyük bir gürültüyle irkildik. Deprem oldu sandık. Site içinde her yer mahvoldu" diyerek yaşadığı dehşeti anlattı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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