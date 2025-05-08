Londra değil Salı pazarı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1985'ten bu yana her hafta salı günleri kurulan ve bölgenin en büyüğü olma özelliğini taşıyan halk pazarı, son yıllarda özellikle İngiliz turistlerin akınına uğruyor. Fethiyelilerin yanı sıra dünyaca ünlü turizm merkezindeki lüks otellerden özel servislerle pazara gelen yabancı misafirler, fiyat etiketlerinin bile İngilizce olduğu pazardan bolca alışveriş yapıp esnafa can suyu oluyor. Pazar, özellikle ilçeye bağlı Göcek, Çalış ve Ölüdeniz Mahalleri ile Antalya Kaş'tan gelen turistlerle dolup taşıyor.

HER ÜRÜN BULUNUYOR

Türk misafirperverliğinin öne çıktığı pazara gelen turistler, yöresel ürünlerden, çanta ve giyime, ayakkabı ve terlikten hediyelik eşyaya kadar her ürüne rahatlıkla ulaşabiliyor. Yeni sezondan umutlu olduklarını belirten pazar esnafından Ahmet Şenkan, yabancı ilgisi ve satışlardan memnun. Şenkan, "Bu yıl son yılların en güzel sezonu olacağına inanıyoruz" dedi. Pazarı gezen İngiliz bir turist ise, "Burada her şeyi buluyorsunuz. Esnaf ve halk da çok samimi. Fethiye'ye gelen herkes burayı ziyaret etmeli" diye konuştu.