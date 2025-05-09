Bodrum'da orman yangınlarına karşı sıkı denetim! "Bodrum hepimizin, birlikte koruyacağız"

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında sahaya inen İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, Çamlık, Etrim, Pınarlıbelen ve Kumköy Mahalleleri'nde termal drone destekli denetimler gerçekleştirdi. Ormanlık bölgelerin iç kesimlerine kadar ilerleyen ekipler, muhtemel yangın riskine karşı hem havadan hem karadan kontrol sağladı. Denetimlere Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ile İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan da katıldı. Kaymakam Çit, sahadaki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

KAYMAKAM UYARDI: "ATEŞ YAKMAYIN, KAYNAK YAPMAYIN"



Denetimler sonrası konuşan Kaymakam Mustafa Çit, Bodrum'da tüm kurumların orman yangınlarına karşı birlikte hareket ettiğini vurguladı. "Her türlü denetimimiz var. Jandarmamız, orman teşkilatımız, İHA'larımız her gün sahada. Vatandaşlarımızdan beklentimiz net: Bahçelerinde ateş yakmasınlar, piknik yapmasınlar. Kaynak yapmak bile şu anda büyük risk taşıyor" dedi.