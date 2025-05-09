Çaldığı araçla kaza yapan şahıs vatandaşlara yakalandı

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesi çalıntı olduğu iddia edilen araç ile kaza yapan kişi, kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Menteşe ilçesi eski sanayi bölgesinde viraja hızla giren C.B, kullandığı otomobille üç araca çarparak durabildi. Olayın ardından bölgeye gelen başka bir kişi, kazaya karışan aracın kendisine ait olduğunu ve aracının kırsal Günlüce Mahallesi'nden çalındığını öne sürdü. Kazaya karışan C.B.'nin 2.14 promil alkollü olduğu öğrenilirken, vatandaşlar şahsı polise teslim etti.