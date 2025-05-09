Kırmızı bültenle aranan kişi Fethiye’de yakalandı

INTERPOL tarafından "cinsel taciz" suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Interpol EUROPOL Dairesi Başkanlığı tarafından "cinsel taciz" suçundan kırmızı bültenle aranan ve İngiliz yetkili makamlarınca ülkeye iadesi talep edilen İngiliz uyruklu S.D.H.'nin (47) Fethiye'de olduğunu belirledi. Şüpheli, jandarma ekiplerinin Ölüdeniz Mahallesi'nde düzenlediği operasyonla yakalandı. S.D.H, jandarmadaki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.