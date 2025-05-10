Tuvalette dehşet

Muğla'da umumi tuvalete giren vatandaş, içeride boğazına bıçak saplanmış halde kanlar içerisindeki kişiyi görünce dehşet yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Moldova vatandaşı olduğu belirlenen şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Adaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tekne bağlama bölgesinde bulunan umumi tuvalete giren bir vatandaş, içeride kanlar içinde bir kişiyi gördü.

Dehşete düşen vatandaş hemen yetkililere haber verdi Olay yerine gelen ekipler, şahsın öldüğünü belirtti. Dmitri Paskal'a ait olduğu öğrenilen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan şahsın eşiyle birlikte Adaköy'de bir teknede yaşadığı, tekne bakım işleriyle uğraştığı öğrenildi.