Bodrum Belediyesi’ne 100 milyonluk tarihi ceza

Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi'ne sokak hayvanlarını doğaya saldığı gerekçesiyle 100 milyon TL'lik idari cezayı onayladı. Dünyaca ünlü turizm kenti Bodrum'da belediyenin tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinden sonra alındıkları yerlere geri bıraktığı 685 sokak hayvanı için yaklaşık 100 milyon TL'lik idari ceza kesildi. Ceza Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından düzenlendi ve Muğla Valiliği tarafından da onaylandı.

VERİLEN CEZA ONAYLANDI

RESMÎ Gazete'de yayımlanan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde, Torba ve Turgutreis Mahallelerindeki belediyeye ait barınma alanları incelendi. Denetim sonucunda, Bodrum Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nün doğaya bıraktığı hayvanlar gerekçe gösterilerek ceza düzenlendi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Ceza şu an için sadece paraflanmış durumda, henüz resmen kesilmedi. Valilikle görüşeceğim" demişti. Ancak son gelişmeyle birlikte cezanın Valilik tarafından da resmen onaylandığı ortaya çıktı.