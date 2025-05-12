İhraç haberine şiirli cevap

CHP'DEN ihraç edildiği iddia edilen Marmaris'in eski Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Oktay, paylaşımında Rudyard Kipling'in "Adam Olmak" şiirine yer verdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine iki gün kala Sinpaş GYO'ya 33 ek inşaat ruhsatı verdiği iddia edilen Mehmet Oktay'ın, bu gerekçeyle CHP'den ihraç edildiği yönünde haberler basında yer aldı. Hakkındaki iddialar karşısında sessizliğini bozan Oktay, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

'TEBLİGAT ULAŞMADI'

OKTAY, herhangi bir resmi tebligat almadığını belirterek, "Haberleri bende sizler gibi basından öğrendim. Tarafıma ulaşan herhangi bir tebligat bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı. Oktay, daha kapsamlı bir açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağını belirtti.

"Düşlere kapılmadan düş kurabilir Yolunu saptırmadan düşünebilirsen eğer

Ne kazandım diye sevinir, ne yıkıldım diye yerinir İkisine de vermeyebilirsen değer..."

"Ömür verdiğin işler bozulsa da yılmaz. Koyulabilirsen işe yeniden

Döküp ortaya varını yoğunu Bir yazı-turada yitirse bile Yitirdiklerini dolamaksızın dile..."

"Her saatin her dakikasına. Emeğini katarsan hakçasına

Her şeyle dünya önüne serilir. Üstelik oğlum adam oldun demektir."