Muğla’da iki kaza! Ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Dirmil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Korkmaz (38) yönetimindeki 48 SS 346 plakalı motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen İ.N.A. yönetimindeki 17 AGL 082 plakalı başka bir araca çarptı.

Kazada ağır şekilde yaralanan Korkmaz, hastaneye kaldırdı. Yaşamını yitiren Korkmaz'ın cenazesinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MENTEŞE-YATAĞAN KARAYOLUNDA KAZA: 2 YARALI

Menteşe-Yatağan karayolu Bahçeyaka kavşağında meydana gelen çift taraflı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yarlılardan birisini durumunu ağır olduğu öğrenildi.

Muğla-Aydın karayolu Bayır Mahallesi Bahçeyaka kavşağında ticari araç otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Kaza yerine iki ambulans, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile sağlık kuruluşlarına sevk edilirken, birisinin durumunun ağır diğer yaralının ise kazayı hafif atlattığı öğrenildi.