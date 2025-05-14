Kaçak maymun yakayı ele verdi

Muğla'da tasmasından sahipli olduğu ve kaçtığı değerlendirilen bir maymun, mahalle sakinlerini peşine taktı. Ula'nın Kızılağaç Mahallesinde, sokakta bir maymunun dolaştığını görenler durumu mahalle muhtarı Güler Keleş'e bildirdi. Maymunun görüldüğü bölgeye giden Keleş, aç olan hayvana muz vererek besledikten sonra jandarma ekiplerine verdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süre peşinden koştukları maymunu yakalayıp, Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Kafesinden kaçtığı ve tasmasından sahipli olduğu değerlendirilen maymunun sahibinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.