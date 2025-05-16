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Haberler Muğla Bodrum'da fırtına kabusu!

Bodrum'da fırtına kabusu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına vatandaşlara adeta kabusu yaşattı. Denizciler zor anlar yaşarken, tek katlı köy evinin çatısı ise fırtınada neredeyse tamamen uçtu.

İHA

Giriş Tarihi:

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle tekneler karaya sürüklendi. Denizcilerin adeta kabusu yaşadı.

Meteoroloji'nin fırtına uyarısı yaptığı Bodrum'da denizde adeta kargaşa yaşandı. Birçok tekne tonozdan ayrılarak sürüklenmeye başladı. Kimi tekneler sürüklenerek karaya vurdu. Birçok teknede demir atılsa da çapa tutmadı ve tekneler sürüklenmeye başladı.

Denizciler, teknelerini karaya vurmaktan kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Yarımada genelinde yaklaşık 10 teknenin karaya sürüklendiği öğrenildi.

Pınarlıbelen Mahallesi'nde tek katlı köy evinin çatısı fırtınada uçtu. Evin çatısının neredeyse tamamen uçtuğu olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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