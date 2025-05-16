Bodrum'da fırtına kabusu!

Meteoroloji'nin fırtına uyarısı yaptığı Bodrum'da denizde adeta kargaşa yaşandı. Birçok tekne tonozdan ayrılarak sürüklenmeye başladı. Kimi tekneler sürüklenerek karaya vurdu. Birçok teknede demir atılsa da çapa tutmadı ve tekneler sürüklenmeye başladı.