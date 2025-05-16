Muğla'daki yangın yürekleri ağza getirdi! 3 saatte 3 yangın! 5 hektarlık alan zarara uğradı

Akyarlar Mahallesi'nde ise saat 15.00 sıralarında Fenerburnu mevkiinde ot yangını çıktı. Alevler makilik alana da sıçradı. Yangın hızla büyürken, vatandaşlar hortum ve taşıma suyla alevlere müdahale etti. Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri de vatandaşlara destek olarak yangının yayılımının öne geçmek için yoğun çaba harcadı.