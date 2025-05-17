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Deniz taştı çatılar uçtu

Bodrum’da fırtına nedeniyle 10 tekne sürüklenip karaya oturdu, İstanköy feribot seferleri iptal edildi. Bazı evlerin de çatıları uçtu.

OSMAN AKÇA

Giriş Tarihi: Gazete

Deniz taştı çatılar uçtu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Ege Bölgesi için sarı ve turuncu kod uyarısı verdi. Birçok kentte fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Bodrum'un güney kıyılarında etkisini hissettiren şiddetli rüzgâr, saatte 100 kilometre hıza ulaşarak ilçe genelinde hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Deniz taştı çatılar uçtu

Bodrum'un Kumbahçe, Gümbet ve Gümüşlük koylarında etkili olan fırtına, deniz taşıtlarını da vurdu. Şiddetli rüzgârın etkisiyle tonozlarından kopan 10 tekne karaya otururken, denizde savrulan motoryatlarda bulunan mürettebat zor anlar yaşadı. Dev dalgaların etkisiyle kontrolünü kaybeden tekneler kıyıya vurdu, bazıları ise kayalıklarda hasar gördü.

Deniz taştı çatılar uçtu

İZMİR DE ETKİLENDİ

Gümbet Mahallesi'nde rüzgârın etkisiyle bir ağaç kökünden sökülüp devrilirken, sahil kesimindeki plaj işletmeleri zarar gördü. Sahil yürüyüş yollarında da bazı alanlar kullanılamaz hale geldi.

Deniz taştı çatılar uçtu

Fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Bodrum'dan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. İzmir'de de etkili olan fırtına nedeniyle vapur seferleri iptal edilirken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yetkililer, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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