Kaplumbağalar için müzik yasağı başladı

Turkuaz renkte denizi, yemyeşil çam ormanları ve plajlarıyla Muğla'nın Göcek beldesi, mavi yolculuk tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olarak dikkatleri çekiyor. Doğa aşıkları ve uluslararası yatçıların da uğrak yeri olan Göcek, son yıllarda tatilcilerin büyük ilgisini çekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca alınan kararla, müzik yasağı uygulaması devreye girdi. Yasağın temel nedeni, Göcek koylarının deniz kaplumbağaları için önemli bir üreme alanı olması. Yeni düzenlemeye göre saat 20.00 ile saat 08.00 saatleri arasında müzik yayını yapılması yasaklandı.