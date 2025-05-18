Mafya liderinin lüks villası cephanelik çıktı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM, İstihbarat ve Özel Harekat şube ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik müşterek operasyon düzenlendi. Muğla'nın Ula ilçesinde, hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "Sünerler" suç örgütünün lideri Turan Süner'in saklandığı villaya operasyon düzenlendi.

ÇELİK YELEK DE VARDI

Operasyonda villada çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve çelik yelekler sahte kimlikler ele geçirildi. Süner'in saklandığı villada yapılan aramada adeta bir cephanelik bulundu.

Sünerler suç örgütünün lideri olan Turan Süner, villasında yakalandı

Evde; 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet 38 kalibre ruhsatsız toplu tabanca, toplamda 210 adet çeşitli çaplarda fişek, 6 adet tabanca şarjörü, 2 adet balistik yelek, 1 adet sahte nüfus cüzdanı, 5 bin 870 Euro, 19 bin 300 Amerikan Doları ve 71 bin 605 Türk Lirası nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında Turan Süner ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen A.M. (44) ve Y.K. (51) gözaltına alındı. 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine karşı mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.