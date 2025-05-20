Bodrum’un en sosyetik yerine halk plajı müjdesi

Bakan Ersoy, yazılı açıklamasında, Bodrum Yalıkavak ve Antalya Manavgat Sorkun Mahallesi'nde yapımına başlanan yeni halk plajlarının 2025 turizm sezonunda hizmete açılacağını belirtti. Ersoy, Bodrum'da sayısı 4 olan halk plajı tesislerine bir yenisinin daha eklenmiş olacağını kaydetti. Halk Plajları Projesi kapsamında, Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde hizmete hazırlanan yeni halk plajı, sosyetenin en gözde tatil beldelerinden birinde herkese açık, ücretsiz bir tatil imkanı sunacak.