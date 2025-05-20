Şehidimize son veda! Muğla'da gözyaşlarıyla toprağa verildi





19 Mayıs 2025 günü görevli olduğu sırada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan polis memuru Tarık Gündoğdu'nun, kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.