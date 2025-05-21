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Haberler Muğla Kadına dehşeti yaşatan magandalar tutuklandı

Kadına dehşeti yaşatan magandalar tutuklandı

MURAT YALÇIN

Giriş Tarihi: Gazete

Kadına dehşeti yaşatan magandalar tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akaryakıt istasyonunda bir kadının darp edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadına dehşeti yaşatan magandalar tutuklandı

Fethiye'de bir akaryakıt istasyonunda P.D. (46) isimli kadın, S.S. (21), H.A. (20) ve T.A. (22) tarafından darp edildi. Olayın ardından harekete geçen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şahıs, adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler, cezaevine gönderildi.

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