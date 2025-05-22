Bodrum’da plaja giriş bedeli 6 bin TL

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaz sezonunun başlamasıyla plaj ve otellerde hareketlilik başladı. Hizmet kalitesine göre farklı fiyat tarifeleriyle yerli ve yabancı turistler ağırlanıyor. Bu kapsamda, ilçede özel plajlara girişler bin liradan başlıyor, verilen hizmetin kalitesine göre 6 bin liraya kadar çıkıyor.

'BÖLGESEL FİYATLAMA'

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Bodrum her kesime arz ve talep noktasında hitap ediyor. Konaklamada oda fiyatları kişi başı gecelik 2 bin liradan başlıyor, verilen hizmetin kalitesine göre Türkbükü ve Yalıkavak gibi bölgelerde 43 bin liraya kadar çıkıyor. Şehir merkezinde olan otellerde ise kişi başı gecelik 2 bin liraya konaklamak mümkün" dedi. Plaj işletmeleriyle ilgili de bilgi veren Şahin, Bodrum'da yine her kesime yönelik plaj bulunduğunu ifade etti.

BODER Başkan Yardımcısı Alişir Şahin

Şahin, ücretsiz halk plajları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyenin nitelikli plajları olduğuna da işaret ederek, "Bunun dışında bölge ve lükse göre özel plaj işletmeleri var. Bu özel plajlarda harcama zorunluluğu ve hizmet değişiklik gösteriyor. Bölgesel olarak fiyatlar değişmekle beraber kişi başı verilen hizmet kalitesine bin liradan başlayarak 6 bin liraya kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı. Şahin, Kurban Bayramı tatilinin 9 olmasını beklediklerinin, bunun kendileri için can simidi olacağını ifade etti.

Turizmcilerin buna ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Şahin, "Bu haber gelirse sezona motive bir şekilde girmiş olacağız. Önceden bu duyurulurkilde sa iyi olur. Vatandaşlar erken rezervasyon yapar, turizmciler de ona göre hazırlanırlar" dedi.