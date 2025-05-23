Türkçe dersine gelin

DÜNYACA ünlü turizm merkezi Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ve çoğunluğu Türk erkekleri ile evli olan yerleşik yabancılar, Fethiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı kursta Türkçe öğreniyor. Şu an kursta Beyaz Rusya, Endonezya, Kazakistan, Almanya, Ukrayna, ABD, İran, İngiltere, Sırbistan, Ürdün, Estonya ve Cezayir'den 209 yabancı haftanın iki günü A1, A2 ve B1 seviyesinde dersler alıyor. 3 ayda Türkçe konuşmaya başlayan kursiyerlerden sınavda başarılı olanlara ise sertifika veriliyor.

300 YABANCI KURSİYER

KURSA yoğun talep olduğunu belirten öğretmen Levent Akgün, "Yılda ortalama 300 yabancıya Türkçe öğretiyoruz" dedi. Eşinin Türk olduğunu kaydeden Rus uyruklu kursiyer Olga Lepeskhina da, "Çevremle düzgün iletişim kurmak istiyordum. Türkçe öğrenmekten mutluyum" dedi. Rus uyruklu Olga Pradznichnykh de, "Fethiye adeta cennetten bir köşe. Burada olmak ve Türkçe öğrenmekten mutluyum" ifadelerini kullandı. Rus uyruklu Svetlana Erden de yaşadığı ülkenin dilini öğrenmek istediğini kaydetti.

AKRABALARIMLA ANLAŞMAK İSTİYORUM

EŞİNİN Türk olduğunu anlatan Endonezya uyruklu kursiyer Sushi Rahayu, "Bu ülke çok büyük ve güzel bir ülke. Fethiye'yi de çok seviyorum. Türk akrabalarım ve komşularımla rahatça anlaşabilmek için Türkçe öğrenmem gerektiğini düşünerek bu kurslara katıldım" ifadesini kullandı.