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Haberler Muğla Türkçe dersine gelin

Türkçe dersine gelin

Fethiye’ye yerleşen ve çoğunlukla eşleri Türk olan yabancılar, Halk Eğitim Merkezi’nin başlattığı Türkçe derslerine yoğun ilgi gösteriyor. 13 ülkeden 209 kursiyerin katıldığı kursta konuşma, okuma ve yazma eğitimini tamamlayanlar sertifika alırken kursiyerler kendilerini daha doğru ifade edebilmek için dersleri hiç kaçırmıyor.

ÖZEL HABER ERDOĞAN CANKUŞ

Giriş Tarihi: Gazete

Türkçe dersine gelin

DÜNYACA ünlü turizm merkezi Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ve çoğunluğu Türk erkekleri ile evli olan yerleşik yabancılar, Fethiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı kursta Türkçe öğreniyor. Şu an kursta Beyaz Rusya, Endonezya, Kazakistan, Almanya, Ukrayna, ABD, İran, İngiltere, Sırbistan, Ürdün, Estonya ve Cezayir'den 209 yabancı haftanın iki günü A1, A2 ve B1 seviyesinde dersler alıyor. 3 ayda Türkçe konuşmaya başlayan kursiyerlerden sınavda başarılı olanlara ise sertifika veriliyor.

Türkçe dersine gelin

300 YABANCI KURSİYER

KURSA yoğun talep olduğunu belirten öğretmen Levent Akgün, "Yılda ortalama 300 yabancıya Türkçe öğretiyoruz" dedi. Eşinin Türk olduğunu kaydeden Rus uyruklu kursiyer Olga Lepeskhina da, "Çevremle düzgün iletişim kurmak istiyordum. Türkçe öğrenmekten mutluyum" dedi. Rus uyruklu Olga Pradznichnykh de, "Fethiye adeta cennetten bir köşe. Burada olmak ve Türkçe öğrenmekten mutluyum" ifadelerini kullandı. Rus uyruklu Svetlana Erden de yaşadığı ülkenin dilini öğrenmek istediğini kaydetti.

Türkçe dersine gelin

AKRABALARIMLA ANLAŞMAK İSTİYORUM

EŞİNİN Türk olduğunu anlatan Endonezya uyruklu kursiyer Sushi Rahayu, "Bu ülke çok büyük ve güzel bir ülke. Fethiye'yi de çok seviyorum. Türk akrabalarım ve komşularımla rahatça anlaşabilmek için Türkçe öğrenmem gerektiğini düşünerek bu kurslara katıldım" ifadesini kullandı.

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