Bu çiçeği koparmanın cezası 387 bin 141 TL

BODRUM Ortakent Yahşi Kargı Sahili'nde koruma altında bulunan kum zambaklarının yer aldığı alanda öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte, öğrencilere kum zambağının habitatı, fiziki yapısı ile doğadaki önemi ve mavi bayraklı plajlar hakkında bilgiler verildi. Etkinlik kapsamında öğrencilere kum zambağı hakkında bilgiler verildi.

Çevre bilinci konusunda daha duyarlı olmaları konusunda Kum zambaklarının, dünya genelinde endemik bir tür olarak tescillendiği ifade edildi. Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlike altında olan kum zambaklarının korunması büyük önem taşıyor. Bu nedenle bitkinin soğanlarının yurt dışına çıkarılması yasak; koparılması durumunda ise 387 bin 141 TL idari para cezası uygulanıyor.