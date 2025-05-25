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Haberler Muğla Alkollü sürücü ve arkadaşları polise saldırdı: 2 yaralı, 3 gözaltı

Alkollü sürücü ve arkadaşları polise saldırdı: 2 yaralı, 3 gözaltı

Muğla'da trafikte makas atan alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından durdurulduğunda ortalığı alt üst etti. 135 promil alkollü çıkan sürücü ve yanındaki iki kişi, kendilerine işlem yapmak isteyen polislere saldırıda bulundu. Yaşanan arbede sırasında 2 polis hafif şekilde yaralanırken 3 saldırgan gözaltına alındı.

İHA

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Alkollü sürücü ve arkadaşları polise saldırdı: 2 yaralı, 3 gözaltı

Muğla Bodrum'daki olay, akşam saatlerinde Konacık Kavşağı'nda meydana geldi. Devriye görevi yapan trafik ekipleri, 34 CYA 639 plakalı otomobilin tehlikeli hareketler yaptığını fark etti. Durdurulan araçtaki sürücü A.Ç.'nin yapılan alkol testinde 135 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü sürücü ve arkadaşları polise saldırdı: 2 yaralı, 3 gözaltı

Ceza işlemi uygulanmak istendiği sırada A.Ç., görevli bir polise tekmeyle saldırdı. Araçta bulunan E.Y. ve M.Ç. de diğer polis memurlarına fiziki müdahalede bulundu. Takviye ekiplerin hızla olay yerine ulaşmasıyla 3 saldırgan gözaltına alındı. Kısa süreli arbedede 2 polis memuru hafif yaralanırken, araçtaki diğer kişilerin de alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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